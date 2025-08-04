OZ
Тренд:
    08:53, 04 Август 2025 | GMT +5

    Бугун об-ҳаво қандай бўлади

    АСТАНА. Kazinform – «Қазгидромет» 4 август кунига мўлжалланган об-ҳаво прогнозини эълон қилди.

    цветы, весна, лето, погода, сирень, гүлдер көктем, жаз, ауа райы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Қозоғистон ҳудудининг катта қисмида об-ҳаво шимолдан кириб келган антициклон таъсирида шаклланади, шунинг учун ҳаво асосан ёмғирсиз бўлади.

    Синоптикларнинг маълумотича, фақат мамлакатнинг шарқи ва жанубий-шарқида чекиниб бораётган циклон таъсирида ёмғир ёғиши ва чақмоқ чақиши кутилмоқда. Республика бўйлаб шамол кучаяди, жанубий-ғарбида чангли бўрон бўлиши, тунда ва эрталаб шимолда туман тушиши мумкин.

    Атирау вилоятида кундузи 35-39 даража, Манғистау вилоятида 38-40 даража, Ғарбий Қозоғистон вилоятида 35-38 даража, Ақтўбе вилоятининг ғарбида эса 36 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқда.

