08:53, 04 Август 2025 | GMT +5
Бугун об-ҳаво қандай бўлади
АСТАНА. Kazinform – «Қазгидромет» 4 август кунига мўлжалланган об-ҳаво прогнозини эълон қилди.
Қозоғистон ҳудудининг катта қисмида об-ҳаво шимолдан кириб келган антициклон таъсирида шаклланади, шунинг учун ҳаво асосан ёмғирсиз бўлади.
Синоптикларнинг маълумотича, фақат мамлакатнинг шарқи ва жанубий-шарқида чекиниб бораётган циклон таъсирида ёмғир ёғиши ва чақмоқ чақиши кутилмоқда. Республика бўйлаб шамол кучаяди, жанубий-ғарбида чангли бўрон бўлиши, тунда ва эрталаб шимолда туман тушиши мумкин.
Атирау вилоятида кундузи 35-39 даража, Манғистау вилоятида 38-40 даража, Ғарбий Қозоғистон вилоятида 35-38 даража, Ақтўбе вилоятининг ғарбида эса 36 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқда.