08:51, 05 Август 2025 | GMT +5
Бугун Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши, атмосферанинг фронтал қисмлари ўтиши кутилмоқда.
“Қазгидромет” РДК маълумотларига кўра, фақат марказда, республика жанубида ҳаво қуруқ бўлиши кутилмоқда. Республикада кучли шамол эсади, жанубда – чанг бўрони, кечаси ва эрталаб республиканинг шимолида, шарқида туман тушиши мумкин.
Атирау, Манғистау, Ғарбий Қозоғистон вилоятларида кундузи 35-38 даража иссиқ бўлиши кутилмоқда.