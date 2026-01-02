Бугун Қозоғистонда долларни қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида валюта курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш - 509.20 тенге, сотиш - 515.24 тенге;
- евро: сотиб олиш - 593.71 тенге, сотиш - 603.78 тенге;
- рубль 6.07 - 6.39 тенге орасида сотилмоқда.
- юань 72.13 - 75.11 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш - 510.00 тенге, сотиш - 517.00 тенге;
- евро: сотиб олиш - 592.22 тенге, сотиш - 602.11 тенге;
- рубль: сотиб олиш - 6.15 тенге, сотиш - 6.50 тенге;
- юань: сотиб олиш - 72.39 тенге, сотиш - 77.17 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 1 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан