    Бугун Қозоғистонда долларни қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида валюта курслари тақдим этилди.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш - 509.20 тенге, сотиш - 515.24 тенге;

    - евро: сотиб олиш - 593.71 тенге, сотиш - 603.78 тенге;

    - рубль 6.07 - 6.39 тенге орасида сотилмоқда.

    - юань 72.13 - 75.11 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш - 510.00 тенге, сотиш - 517.00 тенге;

    - евро: сотиб олиш - 592.22 тенге, сотиш - 602.11 тенге;

    - рубль: сотиб олиш - 6.15 тенге, сотиш - 6.50 тенге;

    - юань: сотиб олиш - 72.39 тенге, сотиш - 77.17 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 1 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

