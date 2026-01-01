OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курслари тақдим этилди.

    валюта
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 511,67 тенге, сотиш — 517,44 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 592,89 тенге, сотиш — 603,81 тенге;

    — рубль 6,10 — 6,40 тенге орасида сотилмоқда.

    — юань 72,38 — 75,08 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 509,88 тенге, сотиш — 516,88 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 591,97 тенге, сотиш — 601,93 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,23 тенге, сотиш — 6,50 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 72,41 тенге, сотиш — 77,14 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 31 декабрь куни Қозоғистонда доллар 505-510 тенге оралиғида сотилаётгани ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

