Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати шаҳарларидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилди.
Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш - 540,97 тенге, сотиш - 542,71 тенге;
- евро: сотиб олиш - 637,11 тенге, сотиш - 640,83 тенге;
- рубль 6,41 - 6,53 тенге орасида сотилмоқда.
- юань 76,60-79,35 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 539,57 тенгега сотиб олинади, 545 тенгега сотилади;
- евро: сотиб олиш - 636,38 тенге, сотиш - 644,40 тенге;
- рубль: сотиб олиш - 6,44 тенге, сотиш - 6,65 тенге.
- юань 77,30 тенгедан сотиб олинади, 81,41 тенгедан сотилади.
Эслатиб ўтамиз, 18 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан