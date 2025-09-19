OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати шаҳарларидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилди.

    валюта
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш - 540,97 тенге, сотиш - 542,71 тенге;

    - евро: сотиб олиш - 637,11 тенге, сотиш - 640,83 тенге;

    - рубль 6,41 - 6,53 тенге орасида сотилмоқда.

    - юань 76,60-79,35 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 539,57 тенгега сотиб олинади, 545 тенгега сотилади;

    - евро: сотиб олиш - 636,38 тенге, сотиш - 644,40 тенге;

    - рубль: сотиб олиш - 6,44 тенге, сотиш - 6,65 тенге.

    - юань 77,30 тенгедан сотиб олинади, 81,41 тенгедан сотилади.

    Эслатиб ўтамиз, 18 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

