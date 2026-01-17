Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида чет эл валюталари курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 511,52 тенге, сотиш — 513,98 тенге;
— евро: сотиб олиш — 594,00 тенге, сотиш — 598,27 тенге;
— рубль 6,43 — 6,55 тенге оралиғида сотилмоқда;
— юань: сотиб олиш — 73,81 тенге, сотиш — 76,80 тенге.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 511,00 тенге, сотиш — 517,97 тенге;
— евро: сотиб олиш — 591,00 тенге, сотиш — 601,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге;
— юань: сотиб олиш — 73,96 тенге, сотиш — 78,01 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 16 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан