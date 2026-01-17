OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:36, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида чет эл валюталари курси тақдим этилди.

    валюта
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz маълумотига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 511,52 тенге, сотиш — 513,98 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 594,00 тенге, сотиш — 598,27 тенге;

    — рубль 6,43 — 6,55 тенге оралиғида сотилмоқда;

    — юань: сотиб олиш — 73,81 тенге, сотиш — 76,80 тенге.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 511,00 тенге, сотиш — 517,97 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 591,00 тенге, сотиш — 601,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 73,96 тенге, сотиш — 78,01 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 16 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Теглар:
    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубл
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!