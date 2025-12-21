09:41, 21 Декабрь 2025 | GMT +5
Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси:
- доллар: сотиб олиш — 517,49 тенге, сотиш — 519,26 тенге;
- евро: сотиб олиш — 604,60 тенге, сотиш — 609,13 тенге;
- рубль: 6,36 - 6,49 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 514,43 тенге, сотиш — 521,38 тенге;
- евро: сотиб олиш — 600,67 тенге, сотиш — 610,67 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,55 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 517.18 тенге, сотиш — 519.26 тенге;
- евро: сотиб олиш — 604.12 тенге, сотиш — 608.80 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.41 тенге, сотиш — 6.47 тенге.
Бугунги расмий валюталар курслари қуйидагича: 1 доллар — 517.66 тенге, 1 евро — 606.49 тенге, 1 рубль — 6.44 тенге.
Муаллиф: Еламан Турисбеков