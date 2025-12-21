OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.

    валюта
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси:

    • доллар: сотиб олиш — 517,49 тенге, сотиш — 519,26 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 604,60 тенге, сотиш — 609,13 тенге;
    •  рубль: 6,36 - 6,49 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 514,43 тенге, сотиш — 521,38 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 600,67 тенге, сотиш — 610,67 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    Чимкентда:

    •  доллар: сотиб олиш — 517.18 тенге, сотиш — 519.26 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 604.12 тенге, сотиш — 608.80 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6.41 тенге, сотиш — 6.47 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курслари қуйидагича: 1 доллар — 517.66 тенге, 1 евро — 606.49 тенге, 1 рубль — 6.44 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 20 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

