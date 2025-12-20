OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 517,70 тенге, сотиш — 519,64 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 604,98 тенге, сотиш — 609,66 тенге;

    — рубль: 6,38 - 6,51 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 514,59 тенге, сотиш — 521,59 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 600,71 тенге, сотиш — 610,73 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,50 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 517.09 тенге, сотиш — 519.26 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 603.79 тенге, сотиш — 608.93 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6.40 тенге, сотиш — 6.47 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 517.66 тенге, 1 евро — 606.49 тенге, 1 рубль — 6.44 тенге.

    Эслатиб ўтиш, 19 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

