Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
— доллар: сотиб олиш — 517,70 тенге, сотиш — 519,64 тенге;
— евро: сотиб олиш — 604,98 тенге, сотиш — 609,66 тенге;
— рубль: 6,38 - 6,51 тенге орасида сотилмоқда.
Астана айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 514,59 тенге, сотиш — 521,59 тенге;
— евро: сотиб олиш — 600,71 тенге, сотиш — 610,73 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,50 тенге.
Чимкентда:
— доллар: сотиб олиш — 517.09 тенге, сотиш — 519.26 тенге;
— евро: сотиб олиш — 603.79 тенге, сотиш — 608.93 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6.40 тенге, сотиш — 6.47 тенге.
Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 517.66 тенге, 1 евро — 606.49 тенге, 1 рубль — 6.44 тенге.
Эслатиб ўтиш, 19 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков