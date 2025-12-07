OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 507.74 тенге, сотиш — 510.53 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 589.21 тенге, сотиш — 595.02 тенге;

    — рубль 6.49-6.62 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 504.92 тенге, сотиш — 511.90 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 584.79 тенге, сотиш — 594.73 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6.45 тенге, сотиш — 6.60 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 507,19 тенге, сотиш — 509,40 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 586,04 тенге, сотиш — 592,48 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,51 тенге, сотиш — 6,59 тенге.

    Дам олиш куни учун расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 504,49 тенге, 1 евро — 587,73 тенге, 1 рубль — 6,57 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 6 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

