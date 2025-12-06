OZ
    09:35, 06 Декабрь 2025

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 506,62 тенге, сотиш — 509,96 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 588,79 тенге, сотиш — 594,67 тенге;

    — рубль 6,50-6,63 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 504,93 тенге, сотиш — 511,90 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 584,69 тенге, сотиш — 594,67 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,45 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 506,25 тенге, сотиш — 508,48 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 586,00 тенге, сотиш — 592,59 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,52 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Дам олиш куни учун расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 504,49 тенге, 1 евро — 587,73 тенге, 1 рубль — 6,57 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 5 декабрь куни Қозоғистонда доллар 502-508 тенге орасида сотилаётгани ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубл
