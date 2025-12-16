10:09, 16 Декабрь 2025 | GMT +5
Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси:
- доллар: сотиб олиш — 516,95 тенге, сотиш — 519,66 тенге;
- евро: сотиб олиш — 605,44 тенге, сотиш — 611,13 тенге;
- рубль: 6,46-6,58 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 514,58 тенге, сотиш — 521,58 тенге;
- евро: сотиб олиш — 601,61 тенге, сотиш — 611,60 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,45 тенге, сотиш — 6,60 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 517,25 тенге, сотиш — 519,70 тенге;
- евро: сотиб олиш — 605,67 тенге, сотиш — 611,59 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,46 тенге, сотиш — 6,54 тенге.
Бугунги расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 519,61 тенге, 1 евро — 610,13 тенге, 1 рубль — 6,54 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 15 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков