09:36, 04 Январь 2026 | GMT +5
Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача курс:
- доллар: сотиб олиш — 508.49 тенге, сотиш — 512.82 тенге;
- евро: сотиб олиш — 593.42 тенге, сотиш — 602.13 тенге;
- рубль 6.11 — 6.38 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 507.13 тенге, сотиш — 514.13 тенге;
- евро: сотиб олиш — 592.98 тенге, сотиш — 602.93 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.17 тенге, сотиш — 6.47 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 507.00 тенге, сотиш — 515.00 тенге;
- евро: сотиб олиш — 591.82 тенге, сотиш — 600.64 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.23 тенге, сотиш — 6.36 тенге.
Дам олиш куни учун расмий валюталар курслари қуйидагича: 1 доллар — 505.53 тенге, 1 евро — 593.44 тенге, 1 рубль — 6.34 тенге.
Муаллиф: Еламан Турисбеков