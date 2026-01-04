OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача курс:

    • доллар: сотиб олиш — 508.49 тенге, сотиш — 512.82 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 593.42 тенге, сотиш — 602.13 тенге;
    • рубль 6.11 — 6.38 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 507.13 тенге, сотиш — 514.13 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 592.98 тенге, сотиш — 602.93 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6.17 тенге, сотиш — 6.47 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар: сотиб олиш — 507.00 тенге, сотиш — 515.00 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 591.82 тенге, сотиш — 600.64 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6.23 тенге, сотиш — 6.36 тенге.

    Дам олиш куни учун расмий валюталар курслари қуйидагича: 1 доллар — 505.53 тенге, 1 евро — 593.44 тенге, 1 рубль — 6.34 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 3 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

