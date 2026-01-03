Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 507,18 тенге, сотиш — 513,07 тенге;
— евро: сотиб олиш — 593,40 тенге, сотиш — 603,72 тенге;
— рубль 6,05 — 6,39 тенге орасида сотилмоқда.
— юань 72,27 — 75,20 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 509,93 тенге, сотиш — 516,93 тенге;
— евро: сотиб олиш — 592,07 тенге, сотиш — 601,96 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6.21 тенге, сотиш — 6.50 тенге;
— юань: сотиб олиш — 72.33 тенге, сотиш — 77.17 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 2 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан