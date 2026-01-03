OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 507,18 тенге, сотиш — 513,07 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 593,40 тенге, сотиш — 603,72 тенге;

    — рубль 6,05 — 6,39 тенге орасида сотилмоқда.

    — юань 72,27 — 75,20 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 509,93 тенге, сотиш — 516,93 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 592,07 тенге, сотиш — 601,96 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6.21 тенге, сотиш — 6.50 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 72.33 тенге, сотиш — 77.17 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 2 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

