    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Тошкент ва Алмати алмашув пунктларида хорижий валюта курслари тақдим этилди.

    валюта курси
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш пунктларида:

    — доллар: сотиб олиш — 511,28 тенге, сотиш — 513,46 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 593,22 тенге, сотиш — 597,80 тенге;

    — рубль 6,42 — 6,53 тенге оралиғида савдоланмоқда;

    — юань: сотиб олиш — 73,80 тенге, сотиш — 76,74 тенге.

    Астанадаги валюта айирбошлаш пунктларида:

    — доллар: сотиб олиш — 511,00 тенге, сотиш — 517,90 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 591,03 тенге, сотиш — 600,98 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,70 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 74,10 тенге, сотиш — 78,05 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 17 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

