KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 465,97 тенге, сотиш — 472,94 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 544,94 тенге, сотиш — 554,94 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,15 тенге, сотиш — 6,45 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 67,15 тенге, сотиш — 73,05 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 468,49 тенге, сотиш — 471,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 547,86 тенге, сотиш — 555,35 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,17 тенге, сотиш — 6,31 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 68,41 тенге, сотиш — 71,01 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 13 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Биржа Доллар Евро Миллий банк Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф