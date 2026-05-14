Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 465,97 тенге, сотиш — 472,94 тенге;
— евро: сотиб олиш — 544,94 тенге, сотиш — 554,94 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,15 тенге, сотиш — 6,45 тенге;
— юань: сотиб олиш — 67,15 тенге, сотиш — 73,05 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 468,49 тенге, сотиш — 471,00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 547,86 тенге, сотиш — 555,35 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,17 тенге, сотиш — 6,31 тенге.
— юань: сотиб олиш — 68,41 тенге, сотиш — 71,01 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан