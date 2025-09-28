OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Kazinform.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    - доллар: сотиб олиш — 543,90 тенге, сотиш — 545,99 тенге;

    - евро: сотиб олиш — 635,13 тенге, сотиш — 639,07 тенге;

    - рубль 6,41 - 6,53 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 542,50 тенгедан сотиб олинади, 547,40 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 633,59 тенге, сотиш — 641,40 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,44 тенге, сотиш — 6,59 тенге.

    Чимкентда:

    - доллар 543,66 тенгедан сотиб олинади, 546,66 тенгедан сотилади;

    - евро: сотиб олиш — 635,09 тенге, сотиш — 640,41 тенге;

    - рубль: сотиб олиш — 6,45 тенге, сотиш — 6,51 тенге.

    Якшанба куни учун расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 544,26 тенге, 1 евро — 634,72 тенге, 1 рубль — 6,52 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 27 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

