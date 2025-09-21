Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:
— доллар:сотиб олиш — 541,14 тенге, сотиш — 543,12 тенге;
— евро: сотиб олиш — 635,82 тенге, сотиш — 639,85 тенге;
— рубль 6,38 - 6,51 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар 539,62 тенгедан сотиб олинади, 544,63 тенгедан сотилади;
— евро: сотиб олиш — 633,65 тенге, сотиш — 641,60 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,55 тенге.
Чимкентда:
— доллар: сотиб олиш — 541,18 тенге, сотиш — 544,18 тенге;
— евро: сотиб олиш — 636,14 тенге, сотиш — 640,59 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,43 тенге, сотиш — 6,50 тенге.
Дам олиш кунларидаги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 541,19 тенге, 1 евро — 636,44 тенге, 1 рубль — 6,49 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 20 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков