OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:48, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар:сотиб олиш — 541,14 тенге, сотиш — 543,12 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 635,82 тенге, сотиш — 639,85 тенге;

    — рубль 6,38 - 6,51 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар 539,62 тенгедан сотиб олинади, 544,63 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 633,65 тенге, сотиш — 641,60 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 541,18 тенге, сотиш — 544,18 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 636,14 тенге, сотиш — 640,59 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,43 тенге, сотиш — 6,50 тенге.

    Дам олиш кунларидаги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 541,19 тенге, 1 евро — 636,44 тенге, 1 рубль — 6,49 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 20 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубл
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!