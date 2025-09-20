09:52, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5
Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валютати айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари эълон қилинди, дея хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:
- доллар: сотиб олиш – 541,77 тенге, сотиш – 543,72 тенге;
- евро: сотиб олиш – 635,24 тенге, сотиш – 640,31 тенге;
- рубль 6,41 - 6,53 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 539,77 тенгедан сотиб олинди, 544,69 тенгедан сотилмоқда;
- евро: сотиб олиш – 634,90 тенге, сотиш – 642,72 тенге;
- рубль: сотиб олиш – 6,41 тенге, сотиш – 6,60 тенге.
Чимкентда:
- доллар 540,81 тенгедан сотиб олинди, 543,88 тенгедан сотилмоқда;
- евро: сотиб олиш – 636,15 тенге, сотиш – 641,19 тенге;
- рубль: сотиб олиш – 6,44 тенге, сотиш – 6,51 тенге.
Дам олиш кунларидаги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 541,19 тенге, 1 евро — 636,44 тенге, 1 рубль — 6,49 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 19 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков