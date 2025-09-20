OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валютати айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари эълон қилинди, дея хабар беради Kazinform.

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    • доллар: сотиб олиш – 541,77 тенге, сотиш – 543,72 тенге;
    • евро: сотиб олиш – 635,24 тенге, сотиш – 640,31 тенге;
    • рубль 6,41 - 6,53 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар 539,77 тенгедан сотиб олинди, 544,69 тенгедан сотилмоқда;
    • евро: сотиб олиш – 634,90 тенге, сотиш – 642,72 тенге;
    • рубль: сотиб олиш – 6,41 тенге, сотиш – 6,60 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар 540,81 тенгедан сотиб олинди, 543,88 тенгедан сотилмоқда;
    • евро: сотиб олиш – 636,15 тенге, сотиш – 641,19 тенге;
    • рубль: сотиб олиш – 6,44 тенге, сотиш – 6,51 тенге.

    Дам олиш кунларидаги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 541,19 тенге, 1 евро — 636,44 тенге, 1 рубль — 6,49 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 19 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
