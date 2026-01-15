OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:36, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 510,56 тенге, сотиш — 512,75 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 593,20 тенге, сотиш — 597,67 тенге;

    — рубль 6,39-6,51 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 509,99 тенге, сотиш — 516,93 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 591,06 тенге, сотиш — 600,96 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,30 тенге, сотиш — 6,60 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 510, 37 тенге, сотиш — 512,43 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 594,07 тенге, сотиш — 599,07 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,41 тенге, сотиш — 6,48 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 510,43 тенге, 1 евро — 594,86 тенге, 1 рубль — 6,49 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 14 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!