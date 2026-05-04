Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 459,06 тенге, сотиш — 465,98 тенге;
— евро: сотиб олиш — 537,02 тенге, сотиш — 546,91 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,85 тенге, сотиш — 6,15 тенге;
— юань: сотиб олиш — 67,06 тенге, сотиш — 72,74 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 461,92 тенге, сотиш — 464,16 тенге;
— евро: сотиб олиш — 541,73 тенге, сотиш — 546,83 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,94 тенге, сотиш — 6,08 тенге.
— юань: сотиб олиш — 67,42 тенге, сотиш — 70,20 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан