KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 459,06 тенге, сотиш — 465,98 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 537,02 тенге, сотиш — 546,91 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,85 тенге, сотиш — 6,15 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 67,06 тенге, сотиш — 72,74 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 461,92 тенге, сотиш — 464,16 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 541,73 тенге, сотиш — 546,83 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,94 тенге, сотиш — 6,08 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 67,42 тенге, сотиш — 70,20 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 1 майда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Биржа Валюта Доллар Евро Миллий банк Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф