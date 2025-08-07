OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:25, 07 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар 534-540 тенге орасида сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларидаги ўртача курс:

    — доллар: сотиб олиш — 537,69 тенге, сотиш — 539,90 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 620,67 тенге, сотиш — 625,11 тенге;

    — рубль 6,61 — 6,73 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлашшохобчаларида:

    — доллар 534,61 тенгедан сотиб олинади, 541,61 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 617,34 тенге, сотиш — 627,36 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,61 тенге, сотиш — 6,72 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар 536,63 тенгедан сотиб олинади, 539,76 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 619,68 тенге, сотиш — 625,55 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,60 тенге, сотиш — 6,67 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 536,58 тенге, 1 евро – 622,75 тенге, 1 рубль – 6,71 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 6 август кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,97 тенгега пасайиб, 536,58 тенгени ташкил этган.

    Теглар:
    Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!