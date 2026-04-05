10:21, 05 Апрель 2026 | GMT +5
Бугун Қозоғистон-Хитой чегарасидаги назорат-ўтказиш пунктлари ёпилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон-Хитой чегарасидаги назорат-ўтказиш пунктлари 2026 йил 5 апрелда Хитойда «Қазо топганларни хотирлаш» — Цинмин куни муносабати билан ёпилади. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси божхона хизмати ҳузуридаги Россия божхона хизмати ваколатхонаси хабар берди.
Фақат Достиқ ва Олтинкўл темир йўл ўтиш жойлари одатдагидек ишлайди.
Ёпилиш қуйидаги транспорт воситалари ўтиш жойларига таъсир қилади:
Бақти (Абай вилояти)
Майқапчағай (Шарқий Қозоғистон вилояти)
Достиқ ва Нур Жоли (Жетису вилояти)
Кўлжат (Алмати вилояти)
Хитой билан чегарани кесиб ўтишни режалаштираётганлар, жумладан, сайёҳлар ва автомобилчилар вақт чекловлари билан олдиндан танишиб чиқишлари керак.