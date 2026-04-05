OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:21, 05 Апрель 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистон-Хитой чегарасидаги назорат-ўтказиш пунктлари ёпилади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон-Хитой чегарасидаги назорат-ўтказиш пунктлари 2026 йил 5 апрелда Хитойда «Қазо топганларни хотирлаш» — Цинмин куни муносабати билан ёпилади. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси божхона хизмати ҳузуридаги Россия божхона хизмати ваколатхонаси хабар берди.

    Пункты пропуска на границе Казахстана и Китая закроют 5 апреля
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Фақат Достиқ ва Олтинкўл темир йўл ўтиш жойлари одатдагидек ишлайди.

    Ёпилиш қуйидаги транспорт воситалари ўтиш жойларига таъсир қилади:

    Бақти (Абай вилояти)

    Майқапчағай (Шарқий Қозоғистон вилояти)

    Достиқ ва Нур Жоли (Жетису вилояти)

    Кўлжат (Алмати вилояти)

    Хитой билан чегарани кесиб ўтишни режалаштираётганлар, жумладан, сайёҳлар ва автомобилчилар вақт чекловлари билан олдиндан танишиб чиқишлари керак.

    Теглар:
    Чегара Хитой
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!