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    12:29, 13 Январ 2022 | GMT +6

    Бугун КХШТ Қозоғистондан тинчликпарвар кучларини олиб чиқишни бошлайди

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    NUR-SULTAN. Кazinform - Бугун Коллектив Хавфсизлик Шартномаси Ташкилоти (КХШТ) Қозоғистондан тинчликпарвар кучларини олиб чиқишни бошлайди, дея хабар беради Kazinform Almatyapat Telegram-каналига таяниб.

    «Ташкилот бош котиби Станислав Зась 10 кун ичида ташкилотнинг барча контингенти Қозоғистонни тарк этишини маълум қилди. Тинчликпарварларнинг умумий сони 2,5 нафарни ташкил этади», — дейилади хабарда.


    Теглар:
    КХШТ Халқаро ташкилотлар
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