12:29, 13 Январ 2022 | GMT +6
Бугун КХШТ Қозоғистондан тинчликпарвар кучларини олиб чиқишни бошлайди
NUR-SULTAN. Кazinform - Бугун Коллектив Хавфсизлик Шартномаси Ташкилоти (КХШТ) Қозоғистондан тинчликпарвар кучларини олиб чиқишни бошлайди, дея хабар беради Kazinform Almatyapat Telegram-каналига таяниб.
«Ташкилот бош котиби Станислав Зась 10 кун ичида ташкилотнинг барча контингенти Қозоғистонни тарк этишини маълум қилди. Тинчликпарварларнинг умумий сони 2,5 нафарни ташкил этади», — дейилади хабарда.