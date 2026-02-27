08:37, 27 Февраль 2026 | GMT +5
Бугун қайси шаҳарларда ҳаво сифати ёмонлашиши маълум бўлди
ASTANA. Kazinform — "Қазгидромет" РДК мамлакатдаги ҳаво сифати бўйича ўз прогнозини эълон қилди.
"27 февралда Астана, Павлодар, Қостанай, Орал, Ақтўбе, Ўскемен, Семей ва Риддер шаҳарларида ҳаво ифлосланиши учун ноқулай метеорологик шароитлар кутилмоқда", - дейилади хабарда.
Ноқулай метеорологик шароитлар — атмосфера ҳавосининг сирт қатламида зарарли (ифлослантирувчи) моддаларнинг тўпланишига таъсир этувчи қисқа муддатли метеофакторлар (тинч ҳаво, енгил шамол, туман, инверсия) йиғиндиси.
Ноқулай метеорологик шароитлар давомида аҳоли пунктларида атмосфера ҳавосининг сифати ёмонлашиши мумкин.