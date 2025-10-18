OZ
    Бугун хорижий валюталар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 538,85 тенге, сотиш — 541,15 тенге;

    евро: сотиб олиш — 627,04 тенге, сотиш — 631,31 тенге;

    рубль 6,54 - 6,68 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 536,46 тенгедан сотиб олинади, 542,46 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 625,53 тенге, сотиш — 633,54 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,52 тенге, сотиш — 6,67 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 537,89 тенгедан сотиб олинади, 539,96 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 624,78 тенге, сотиш — 629,96 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,56 тенге, сотиш — 6,67 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича:1 доллар — 536,32 тенге,1 евро — 626,9 тенге,1 рубль — 6,6 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 17 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

