Буғдой ва маккажўхори қайта ишлашга 2,6 миллиард доллар сармоя киритилади
ASTANA. Kazinform – 2028 йилга келиб, йилига 4,8 миллион тонна буғдой ва маккажўхори қайта ишлаш бўйича 5 та йирик лойиҳа ишга туширилади. Бу ҳақда йил якунлари муносабати билан оммавий ахборот воситалари вакиллари билан учрашувда ҚР Қишлоқ хўжалиги вазири Айдарбек Сапаров маълум қилди.
“Ўсишнинг катта қисми ун ва ёғни қайта ишлаш саноати ҳисобидан таъминланади. Бу йил умумий қиймати 108,5 миллиард тенгега тенг 40 та лойиҳани амалга ошириш бошланди. Бугунги кунда 66,2 миллиард тенгега тенг 29 та лойиҳа фойдаланишга топширилди. Ишга туширилган лойиҳалар қаторига мойли экинлар, гўшт, мева, жунни қайта ишлаш, омухта ем ишлаб чиқариш ва бошқа соҳалар киради”, - деди вазир.
Унинг сўзларига кўра, қайта ишлаш саноати агросаноат комплексига инвестицияларни жалб қилиш бўйича етакчи соҳалардан биридир.
“Ҳозирда йирик лойиҳалар, айниқса донни чуқур қайта ишлаш сегментида амалга оширилмоқда. Умуман олганда, Қозоғистон йилига 5 миллион тоннадан ортиқ донни қайта ишлайди. Улардан 510 минг тоннаси чуқур қайта ишлашга жўнатилади. Бугунги кунда крахмал, глютен, мелас, биоэтанол ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган 3 та чуқур қайта ишлаш корхонаси фаолият юритмоқда. 2028 йилга келиб йилига 4,8 миллион тонна буғдой ва маккажўхори қайта ишлайдиган 5 та йирик лойиҳани ишга тушириш режалаштирилган. Саноатга инвестициялар ҳажми 2,6 миллиард АҚШ долларини ташкил этади, 3,3 мингта янги иш ўринлари яратилади. Маҳсулотлар ассортименти аминокислоталар, сироплар, витаминлар ва бошқа юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар ҳисобига кенгайтирилади”, - деди Айдарбек Сапаров.