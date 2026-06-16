Бу йил темир йўл орқали 131 миллион тонна юк ташилди
ASTANA. Kazinform — Темир йўл орқали юк ташиш ҳажми ортиб бормоқда. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида "Қозоғистон темир йўли" МК” АЖ бошқаруви раиси Талғат Алдибергенов маълум қилди.
“Жорий йилнинг дастлабки беш ойида 131 миллион тонна юк ташилди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 3 фоизга кўп. Шундан экспорт юк ташиш ҳажми 8 фоизга ўсиб, 38 миллион тоннага етди. Транзит юк ташиш ҳажми ҳам ўсди. Бу кўрсаткич 13 фоизга ўсиб, 15 миллион тоннага етди. ҚТЙ бу йил 55 миллион тонна транзит юк ташишга тайёр”, — деди у.