KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Бу йил темир йўл орқали 131 миллион тонна юк ташилди

    ASTANA. Kazinform — Темир йўл орқали юк ташиш ҳажми ортиб бормоқда. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида "Қозоғистон темир йўли" МК” АЖ бошқаруви раиси Талғат Алдибергенов маълум қилди.

    Бу йил темир йўл орқали 131 миллион тонна юк ташилди
    Фото: Rail-news.kz

    “Жорий йилнинг дастлабки беш ойида 131 миллион тонна юк ташилди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 3 фоизга кўп. Шундан экспорт юк ташиш ҳажми 8 фоизга ўсиб, 38 миллион тоннага етди. Транзит юк ташиш ҳажми ҳам ўсди. Бу кўрсаткич 13 фоизга ўсиб, 15 миллион тоннага етди. ҚТЙ бу йил 55 миллион тонна транзит юк ташишга тайёр”, — деди у.

    Юк ташиш Темир йўл Ҳукумат йиғилиши
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф