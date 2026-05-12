Бу йил Қозоғистонда умумий экин майдони 23,8 миллион гектарни ташкил этди
ASTANА. Каzinform – Бу йил мойли экинлар экиладиган майдон 4 миллион гектардан ошади. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Азат Султанов Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.
— Йил бошидан бери баҳорги экинларни сифатли ва ўз вақтида ўтказиш масаласи вазирликнинг алоҳида назоратида бўлиб келмоқда. Барча муаммоли масалалар манфаатдор томонлар иштирокида Тезкор штаб йиғилишларида кўриб чиқилмоқда. Вазирлик ҳокимликлар билан биргаликда экин майдонлари тузилмасини тасдиқлади. Шундай қилиб, умумий экин майдони 23,8 миллион гектарга етди, бу ўтган йилга нисбатан 180 минг гектарга кўп. Юқори даромадли экинларга устувор аҳамият берилди. Хусусан, бу йил мойли экинлар экиладиган майдон 4 миллион гектардан ошади (74 минг гектарга кўпайган), озуқа экинлари эса 3,3 миллион гектарга кўпаяди (237 минг гектарга кўпайган), — деди А. Султанов.
Бундан ташқари, маккажўхорини қайта ишлаш бўйича ишга тушириладиган инвестиция лойиҳаларини хомашё билан таъминлаш мақсадида маккажўхори экиладиган майдон 265 минг гектаргача оширилади.
— Ички бозорни ижтимоий аҳамиятга эга озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш мақсадида уюшган фермер хўжаликларида картошка майдонларини 10 минг гектарга ошириш режалаштирилган. Тасдиқланган экинлар таркиби ички эҳтиёжларни тўлиқ қондириш учун етарли, шунингдек, бозор шароитлари ва ташқи талабни ҳам ҳисобга олади, — деди вазир ўринбосари.