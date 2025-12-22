Бу йил Қизилўрда вилоятига 750 миллиард тенгедан ортиқ инвестиция жалб қилинади
ASTANA. Кazinform — 2022-2024 йилларда Қизилўрда вилояти иқтисодиётига 1,6 триллион тенге инвестиция жалб қилинди. Ҳоким Нурлибек Налибаев ҳудуднинг инвестицияларни жалб қилиш чоралари ҳақида гапирди.
Ҳокимнинг сўзларига кўра, қулай инвестиция муҳити шакллантирилди ва янги йирик инвестиция лойиҳалари амалга оширилмоқда. 2022-2024 йилларда ҳудудий иқтисодиётга қарийб 1 триллион 600 миллиард тенге инвестиция жалб қилинди.
— Бу йил вилоятимизга 631 миллиард 400 миллион тенге инвестиция жалб қилиш режалаштирилган. 11 ой якунлари бўйича 717 миллиард 900 миллион тенге инвестиция жалб қилинди, бу режадагидан 13,7 фоизга кўп. Йил охирига бориб, 750 миллиард тенгедан ортиқ инвестиция жалб қилинади, — деди Н. Налибаев пойтахтдаги Марказий коммуникациялар хизматида.
Маърузачининг сўзларига кўра, инвестициялар ҳажми 2021-йилга нисбатан 233 фоизга ошган. Хусусий инвестицияларнинг улуши 70 фоизни ташкил этди.
— Жорий йилнинг биринчи ярмида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми 173 миллион долларни ташкил этди. Йил охирига бориб, 280 миллион доллар хорижий инвестициялар жалб қилинади, — деди вилоят ҳокими.
Эслатиб ўтамиз, бу йил Қизилўрда вилояти бюджети 851 миллиард тенгедан ошди. Бюджет маблағларини оптималлаштириш мақсадида 2022 йилдан бери ижтимоий соҳани чуқур таҳлил қилиш амалга оширилди. Натижада 108 миллиард тенге тежаб қолинди.