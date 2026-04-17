Бу йил иқтисодий ўсиш 5-5,5% даражасида бўлиши мумкин — Серик Жуманғарин
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг конституциявий ислоҳоти Бош вазир ўринбосари — Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғариннинг Вашингтонда S&P, Moody's ва Fitch каби учта йирик рейтинг агентликлари вакиллари билан учрашувининг асосий мавзуларидан бирига айланди, деб хабар беради Ҳукумат матбуот хизмати.
Халқаро рейтинг агентликлари билан йиллик маслаҳатлашувлар анъанавий равишда жорий макроиқтисодий вазиятни баҳолаш ва мамлакатнинг кредит рейтингига таъсир қилувчи омилларни муҳокама қилиш учун ўтказилади. Баҳорги сессия давомида асосий эътибор конституциявий ислоҳотлар, инфляция, миллий даромад динамикаси ва ташқи беқарорлик шароитида иқтисодий ўсиш манбаларига қаратилди.
Серик Жуманғарин таъкидлаганидек, замонавий иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши нафақат ресурсларни, балки биринчи навбатда самарали институтларни, башорат қилиш ва ишончни талаб қилади. Бу тамойиллар мамлакатнинг янги Конституциясида мустаҳкамланган. Устуворликлар қаторига таълим, фан, инновация ва инсон капиталини ривожлантириш давлат фаолиятининг стратегик йўналишлари сифатида киради. Дарҳақиқат, мамлакатнинг янги Асосий қонуни билим иқтисодиёти учун асос яратади, бу ерда рақобатбардошлик ақл-заковат, технология ва профессионаллик орқали шаклланади. Мулкчиликнинг барча шаклларини тенг ҳимоя қилиш ҳам белгиланган. Бу инвестиция муҳити ва бизнесни ривожлантириш учун муҳимдир.
Юқори реал ЯИМ ўсиши сақланиб қолмоқда. 2025 йил натижаларига кўра, иқтисодиёт 6,5% га ўсди. Бу йил ўсиш 5-5,5% даражасида бўлиши кутилмоқда. Жорий йилнинг биринчи чораги натижаларига кўра, нефть қазиб олиш билан боғлиқ вақтинчалик омилларни ҳисобга олмаганда, 3% ўсишга эришилди.
Иқтисодиётнинг таркибий ўзгариши давом этмоқда. Нефть секторининг ЯИМдаги улуши 2010 йилдаги 16,5% га нисбатан 2024 йилда 8,1% гача пасайди. Шу билан бирга, ишлаб чиқариш саноати кетма-кет иккинчи йил ўсиб, ЯИМнинг 12,7 фоизига етди, бу эса қазиб олиш секторининг улушидан ошиб кетди.
Қозоғистоннинг янги иқтисодий сиёсатининг устувор йўналиши диверсификация ва рақамлаштиришга қаратилган. Вазифа нафақат аҳолининг реал даромадлари ва бандлиги ўсиши билан бирга ўсиш суръатини, балки унинг барқарорлигини ҳам таъминлашдан иборат. Шу муносабат билан инвестицияларни фаол жалб қилишга алоҳида эътибор қаратилди. Нефть ва газ, кимё, агросаноат комплекси, фармацевтика, сунъий интеллект ва металлургия каби асосий тармоқлар аниқланди.
Иқтисодий ўсиш ва инфляцияни жиловлаш мақсадларини мувозанатлаш учун Ҳукумат, Миллий банк ва Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлиги ўртасидаги мувофиқлаштириш кучайтирилди. 2025 йил ноябрь ойида 2026-2028 йилларга мўлжалланган қўшма ҳаракатлар дастури тасдиқланди. Унда йиллик ЯИМнинг камида 5 фоизга ўсиши ва аҳолининг реал даромадларининг инфляциядан 2-3 фоизга кўпроқ ўсиши кўзда тутилган.
Бюджетни мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Серик Жуманғарин таъкидлаганидек, сўнгги йилларда Миллий жамғармадан йилига 5 триллион тенгедан ошадиган трансферлар инфляцияга сезиларли ҳисса қўшди. 2026 йилда Ҳукумат сўнгги йилларда биринчи марта мақсадли трансферлардан воз кечди (2025 йилда — 3,25 триллион тенге). Шу билан бирга, бюджет харажатларини оптималлаштириш амалга оширилмоқда.
Чекловлардан бири истеъмол товарлари ишлаб чиқаришнинг етарли даражада ривожланмаганлигидир. Рағбатлантириш чораси сифатида агросаноат комплекси ва қайта ишлаш соҳасида 200 дан ортиқ лойиҳалар, жумладан, сут ва гўшт чорвачилиги, паррандачилик ва балиқчилик саноати соҳаларида амалга оширилмоқда. Шунингдек, импортга қарамликни камайтириш учун хомашё бўлмаган секторни ривожлантириш кучайтирилмоқда.
Инфляция секинлашмоқда. 2025 йилнинг биринчи чорагида йил охиридаги 12,3% дан 11% гача ўсишни кўрсатди. Йил охирида иқтисодиёт 5-5,5% га ўсиши билан 10% дан паст даража кутилмоқда.
Рейтинг агентлиги вакиллари фаол иқтисодий ўсиш шароитида инфляция ва ўсиш ўртасидаги мувозанатга эришиш қийин вазифа эканлигини таъкидладилар. Шу билан бирга, реал даромад аҳоли учун асосий кўрсаткич бўлиб қолмоқда.
Қозоғистон иқтисодиётида қишлоқ хўжалигининг муҳим ролини ҳисобга олган ҳолда, қишлоқ хўжалигини минерал ўғитлар билан таъминлаш ва унинг импортга боғлиқлиги масаласи ҳам муҳокама қилинди. Бош вазир ўринбосари Қозоғистонда 27 та ишлаб чиқарувчи, жумладан, "ҚазАзот" АЖ ва "Қазфосфат" МЧЖ каби йирик корхоналар фаолият юритаётганини таъкидлади. Маҳаллий ишлаб чиқариш мамлакатнинг минерал ўғитларга бўлган эҳтиёжининг қарийб 56 фоизини қоплайди. Асосий импорт Ягона иқтисодий иттифоқ таркибига кирувчи Россияга тегишли.
— Биз ўғитлардан фойдаланиш ҳажмини сезиларли даражада оширдик. Агар уч йил олдин биз атиги 600 минг тоннадан фойдаланган бўлсак, бу қишлоқ хўжалигини жадал ривожлантириш учун етарли эмас эди ва ўтган йили бу кўрсаткич 1,8 миллион тоннага етди. Бу йилги мақсад 2,3 миллион тонна, — деди Бош вазир ўринбосари.
Эслатиб ўтамиз, мамлакатнинг умумий халқаро захиралари 129,5 миллиард долларга етди.