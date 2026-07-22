Бу йил Грузияга ташриф буюрган қозоғистонлик сайёҳлар сони ошди
ASTANА. Кazinform – 2026 йилнинг дастлабки олти ойида Грузияга 66 526 нафар қозоғистонлик ташриф буюрди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6 фоизга кўп, деб хабар беради Кazinform мухбири Business Media нашрига таяниб.
Грузия Миллий туризм бошқармаси маълумотларига кўра, Қозоғистон республикага ташриф буюрувчилар сони бўйича еттинчи ўринга кўтарилди. Россия, Туркия, Арманистон, Исроил, Озарбайжон ва Украина етакчилик қилмоқда.
Январдан июнгача бўлган даврда Грузияда 2 миллион 734 минг 504 нафар халқаро сайёҳ рўйхатга олинган. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 2,7 фоизга кам. Бироқ, сайёҳлик мақсадида саёҳатлар сони 0,1 фоизга ўсиб, 2 миллион 272 минг 964 тага етди.
Сайёҳлар сони энг кўп ўсган мамлакатлар Германия (26,2%), Украина (22,7%), Польша (17,4%), Хитой (16,7%) ва Қозоғистон (6%).
Аксинча, Эрондан келган сайёҳлар сони 48,7% га камайди. Исроил (14,4%), Арманистон (8%), Ўзбекистон (4%) ва Туркия (1,5%) дан келган сайёҳлар сони ҳам камайди.
Грузия томони буни Яқин Шарқдаги вазиятнинг кескинлашиши ва ҳаво қатновидаги узилишлар билан боғламоқда.
Бундан ташқари, Буюк Британия ва Европа Иттифоқи мамлакатларидан келган сайёҳлар сони 23% га ўсди ва 249 201 кишини ташкил этди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Грузия e-Permit тизими орқали электрон рухсатномалар алмашинувини йўлга қўяди.