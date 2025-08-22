Бу йил экилган кунгабоқар майдони рекорд даражага етди
ASTANA. Kazinform - Президентнинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари умумий ҳажмини икки баравар ошириш тўғрисидаги топшириғини амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси” доирасида Қишлоқ хўжалиги вазирлиги экин майдонларини диверсификация қилиш чора-тадбирларини кучайтирмоқда. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
2025 йилда Қозоғистонда экин майдонларининг умумий майдони 322,8 минг гектарга ошиб, 23,6 миллион гектарга етди (2024 йилда – 23,3 миллион гектар).
Шундан дон ва дуккакли экинлар майдони 630 минг гектарга қисқариб, 16 миллион гектарни ташкил этди, буғдой майдони эса 884,6 минг гектарга қисқариб, 12,3 миллион гектарни ташкил этди.
Бўшатилган ерлар янада фойдали экинларга берилди. 1,8 миллион гектар майдонга кунгабоқар экилди, бу ўтган йилга нисбатан 481,5 минг гектарга кўп.
Картошка етиштиришда ҳам ўсиш кузатиляпти: унинг ҳажми 9,3 минг гектарга ошиб, 131,2 минг гектарга етди. Шундан уюшган фермер хўжаликларида ўсиш 12,5 минг гектардан 84,5 минг гектарга етди. Шу билан бирга, суғориладиган экин майдонлари қисқартириляпти.
2025 йилда 144,5 минг гектар майдонга пахта экилган бўлса, шундан 50 минг гектарига томчилатиб суғориш усули қўлланилди. Қизилўрда вилоятида шоли экин майдонлари 85,6 минг гектардан 80,9 минг гектарга қисқарди.
Экинларни диверсификация қилиш ички озиқ-овқат балансини мустаҳкамлаш, алоҳида экинларга боғлиқликни камайтириш, агросаноат мажмуаси барқарорлигини ва фермерлар даромадини ошириш имконини беради. Ер ресурсларидан янада оқилона фойдаланиш эса мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигининг асосига айланиши керак.