Бу йил баҳорги экиш ишлари учун қанча маблағ ажратилди
ASTANА. Кazinform — “Даму” жамғармаси орқали берилган кафолатлар бўйича кредитлар ҳажми 300 миллиард тенгегача оширилди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазири Айдарбек Сапаров Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.
— Бу йил баҳорги дала ва ўрим-йиғим ишлари учун имтиёзли кредитлар бўйича 700 миллиард тенге (2025 — 649,3 миллиард тенге) ажратиш режалаштирилган. Эрта молиялаштириш туфайли фермерлар зарур миқдорда сифатли уруғлар, минерал ўғитлар, ўсимликларни ҳимоя қилиш воситалари, шунингдек, ёқилғи-мойлаш материаллари ва ускуналарни олдиндан ва арзон нархларда сотиб олиш имкониятига эга бўлдилар. Агар 2025 йилги экиш кампанияси учун эрта молиялаштириш 2024 йил ноябрь ойи охирида бошланган бўлса, 2026 йил баҳорги дала ишлари учун аризаларни қабул қилиш ўтган йилнинг октябрь ойида бошланган. Натижада, бугунги кунда 1900 га яқин фермер 200 миллиард тенге миқдорида молиялаштирилди, бу умумий молиялаштириш ҳажмининг 27 фоизини ташкил этади, — деди Айдарбек Сапаров.
Бундан ташқари, “Даму” жамғармаси орқали бериладиган кафолатлар бўйича кредитлар ҳажмини 300 миллиард тенгега (2025 — 283 миллиард тенге) ошириш режалаштирилган. Бугунги кунда 86 миллиард тенге миқдоридаги кредитлар учун кафолатлар берилди. Шунингдек, маҳаллий қишлоқ хўжалиги техникасини имтиёзли лизинг асосида бериш давом этмоқда, унинг ҳажми камида 300 миллиард тенгени ташкил этади(2025 — 246 миллиард тенге).
— Озиқ-овқат корпорациясининг олдиндан сотиб олиш дастури бўйича 152 нафар фермердан 34 миллиард тенгега аризалар қабул қилинди, улардан 40 нафар фермер 13,8 миллиард тенгега молиялаштирилди, — деди вазир.