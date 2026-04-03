Бу йил Алматидан 4 та янги авиайўналиш очилади
ALMATY. Kazinform – Алматида 2026 йилда халқаро авиайўналишлар ва рейслар сони кўпаяди. Бу ҳақда Алмати шаҳар туризм бошқармаси хабар берди.
2026 йил май ойида Варшавага (Польша) мунтазам рейслар, ёзги дастур доирасида Кипрга эса июнь ойида парвозлар бошланади. Шунингдек, бу йил Алматидан Токиога (Япония) ва Шэньчжэнга (Хитой) янги рейслар очилиши керак.
Туризм департаменти маълумотларига кўра, янги йўналишлар бўйича рейслар ҳафтасига икки марта амалга оширилиши режалаштирилган. Бу сайёҳлар оқимининг кўпайишига ва метрополга кўпроқ хорижий меҳмонларни жалб қилишга ёрдам беради.
Бундан ташқари, мавжуд йўналишлар бўйича, айниқса Хитой билан рейслар сони кўпаяди. Ўтган йил охирида Чэнду шаҳрига рейс очилди. Умуман олганда, бугунги кунда Алмати ва Хитойнинг Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Урумчи ва Ханчжоу каби шаҳарлари ўртасида ҳаво қатновлари мавжуд. Шундай қилиб, Алмати ва Хитой ўртасидаги рейслар сони ҳафтасига 84 тага етади.