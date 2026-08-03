Бу йил 4 та шамол, 5 та қуёш ва 1 та гидроэлектр станциялари ишга туширилади
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбарининг қайта тикланадиган энергия манбаларидан ишлаб чиқариладиган электр энергияси ҳажмини 1,5 баравар ошириш бўйича топшириғига мувофиқ, Энергетика вазирлиги саноатни ривожлантириш бўйича тизимли ишлар олиб борилаётганини маълум қилди.
2025 йил натижаларига кўра, қайта тикланадиган энергия объектларида ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми 8,6 миллиард кВт/соатга етди, бу мамлакатдаги электр энергияси ишлаб чиқаришнинг умумий ҳажмининг 7 фоизини ташкил этади.
Таққослаш учун, 2022 йилда қайта тикланадиган энергия объектларида ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми 5,11 миллиард кВт/соатни ташкил этди ва унинг мамлакат умумий энергия балансидаги улуши 4,5 фоизни ташкил этди. Шундай қилиб, Давлат раҳбарининг топшириғи белгиланган лимитдан ташқари бажарилди. Қайта тикланадиган энергия манбаларидан ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми 2022 йилга нисбатан 1,7 баравардан кўпроққа ошди. Эришилган натижалар "яшил" энергияни ривожлантиришга қаратилган изчил давлат сиёсати туфайли мумкин бўлди.
Ўсишнинг асосий омиллари орасида қайта тикланадиган энергия лойиҳаларини танлаш бўйича аукционлар ўтказиш, соҳага инвестицияларни жалб қилиш, шунингдек, қайта тикланадиган энергия иншоотларини ишга тушириш киради.
2025 йилда умумий қуввати 503,5 МВт бўлган 9 та қайта тикланадиган энергия объектлари фойдаланишга топширилди. Бу йил умумий қуввати 245 МВт бўлган 10 та қайта тикланадиган энергия лойиҳаларини амалга ошириш режалаштирилган. Шу жумладан, 4 та шамол электр станцияси, 5 та қуёш электр станцияси ва 1 та гидроэлектр станциясини ишга тушириш режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Ҳукумати гидроэнергетика соҳасини ривожлантириш режасини тасдиқлади.