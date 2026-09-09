Брюсселда полиция ходими тинтув вақтида 25 минг евро ўғирлаган
ASTANA. Kazinform - Брюсселдаги Иксель коммунаси полиция участкаси терговчиси тинтув вақтида 25 минг евро нақд пулни ўғирлаганини тан олганидан сўнг ҳибсга олинди. Бу ҳақда Kazinform агентлигининг Бельгиядаги мухбири Le Soir газетасига таяниб хабар беради.
Ўтган ҳафта тергов судьяси Брюссель полицияси ҳудудининг маҳаллий тергов бўлими — суд хизматига бириктирилган полиция ходимини ҳибсга олиш тўғрисида қарор чиқарди. Полиция ходими гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний айланмасига оид иш бўйича ўтказилган тинтув вақтида юқорида кўрсатилган миқдордаги пулни ўзлаштиришда айбланяпти.
Бельгия оммавий ахборот воситалари маълумотларига кўра, ўғирлик наркотиклар билан боғлиқ иш бўйича гумонланувчи сўроқ вақтида катта миқдордаги пул ҳақида маълумот берганидан кейин фош бўлган. Кейинчалик полиция ички назорат хизмати ходимдан нақд пулни топган ва у ҳам ўғирликни тан олган.
Брюссель прокуратураси воқеаларни тасдиқлади, бироқ қўшимча изоҳ беришдан бош тортди. Иксель полиция ҳудуди бошқармаси ҳам «ҳозирги босқичда» изоҳ бермаслигини маълум қилди.
Het Nieuwsblad маълумотларига кўра, ўғирликнинг сабаби ҳозирча аниқланмаган. Газета маълумотларида қайд этилишича, ҳибсга олинган полиция ходимида яққол молиявий муаммолар бўлмаган. Жиноятнинг ҳуқуқий таснифига қараб, унга олти ойдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси, жарима ва давлат хизматида ишлашни тақиқлаш чоралари қўлланилиши мумкин.