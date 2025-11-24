Брюсселда Қозоқ маданият маркази очилди
АSTANА.Кazinform - Бельгия пойтахтида гуманитар алоқаларни мустаҳкамлаш ва чет элда яшовчи қозоқларни қўллаб-қувватлаш учун янги маскан - Қозоқ маданият маркази очилди, деб хабар беради Каzinform мухбири.
Марказ болалар ва катталар қозоқ тилини, миллий анъаналарни ўрганиши, ўз она юртлари маданияти билан алоқаларни сақлаб, ижодий қобилиятларини ривожлантириши мумкин бўлган жой бўлади.
Қозоғистоннинг Бельгиядаги элчиси Роман Василенко марказнинг очилиши маданий ўзаро таъсирга қўшимча туртки беришини таъкидлади.
– Қозоқ маданият марказининг ташкил этилиши чет элдаги ватандошларимизни қўллаб-қувватлашда муҳим қадамдир. Бу тил, анъаналар ва маданий ўзига хосликни, айниқса ёшлар орасида сақлашга ёрдам беради, — деб таъкидлади элчи.
Марказни яратиш ташаббуси Бельгиядаги қозоқ диаспорасининг узоқ вақтдан бери талаби эди. Бельгиядаги қозоқ оилалари билан яқиндан ҳамкорлик қиладиган лойиҳа менежери Ардақ Молданязова ушбу тадбирнинг муҳимлигини таъкидлади.
– Кўпгина ота-оналар фарзандларининг қозоқ тилида гаплашишини эшитиш ва маҳаллий анъаналари ҳақида билиб олиш имкониятларининг йўқлигидан узоқ вақтдан бери шикоят қилиб келишмоқда. Вақт ўтиши билан баъзи қозоқлар ўз маданияти билан алоқани узиб қўйишди. Шунинг учун ҳам бундай марказнинг очилиши жуда долзарбдир. Энди бизнинг оилаларимиз фарзандлари аста-секин ўз тиллари ва маданий илдизларига қайтишлари мумкин бўлган масканга эга, — деди у.
Очилиш куни болалар қозоқ тили асослари, анъанавий ўйинлар, миллий мусиқа элементлари ва ижодий фаолият билан таништирилди. Асраб олинган қозоқ болалари бўлган оилалар уларга ўз келиб чиқишини тушунишга ёрдам беришга алоҳида қизиқиш билдирдилар.
Қозоқ маданият маркази доимий равишда фаолият юритади, тил дарслари, ижодий студиялар, дўмбира дарслари, маданий дастурлар ва таълим ташаббусларини таклиф этади. Бу Марказий Европада яшовчи қозоқлар учун муҳим диққатга сазовор жой ва Бельгия ва Қозоғистон ўртасидаги кўприкка айланади.
Эслатиб ўтамиз, Брюссель аэропорти 32 миллион йўловчини қабул қилишга тайёрланмоқда.