Брюсселда элита спорт клубларидан қимматбаҳо соатларни ўғирлаган эркак ҳибсга олинди
ASTANА. Кazinform - Бельгия пойтахти маҳаллий полициясининг маълумотларига кўра, мамлакатдаги элита спорт клубларидан заргарлик буюмлари ва премиум соатларни ўғирлаган эркак ҳибсга олинган. Етказилган зарар ўн минглаб еврони ташкил этди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Гумонланувчи август ойида Монтгомери полиция округи ((Эттербек, Волюве-Сен-Пьер ва Волюве-Сен-Ламбер коммуналари) ходимлари томонидан ҳибсга олинган.
Ўша куни жиноятчи Бельгия пойтахтининг Волюве-Сен-Ламбер коммунасидаги қиммат спорт клубларидан бирига аъзолик учун ариза беришга келган. Меҳмоннинг ҳаракатлари клуб менежерида шубҳа уйғотди. У эркакни аввалги ўғирликларнинг видеокузатув тасвирларидан таниди ва полицияга қўнғироқ қилди.
Тергов маълумотларига кўра, гумонланувчи схема бўйича ҳаракат қилган. У клубга кирган, кийиниш хоналари ва ташриф буюрувчилар шахсий буюмларини қолдирган бошқа жойларга борган. Кейин у қимматбаҳо буюмларни қидирган. Баъзи ҳолларда, код билан қулфланган шкафлардан соатлар ва қимматбаҳо буюмлар йўқолган.
Детективлар ҳибсга олинган эркакни Бельгиядаги турли спорт клубларида содир этилган яна учта ўғирлик билан боғлашган. Гумондор Брюссель прокуратурасига топширилган ва кейинчалик тергов судьяси олдида айбини тан олган.
Монтгомери полиция округи ходимлари клуб ходимларининг ҳушёрлиги ва полиция хизматлари ўртасидаги ўзаро алоқанинг муҳимлигини таъкидладилар. Бельгия полицияси шунингдек, кийим алмаштириш хоналаридаги қулфланган шкафлар ҳар доим ҳам ташриф буюрувчиларнинг буюмларининг тўлиқ хавфсизлигини кафолатламаслиги ҳақида огоҳлантирди.
Эслатиб ўтамиз, Ренуар музейидан 9 миллион евролик расмлар ўғирланди.