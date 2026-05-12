Британиялик қўшиқчи Samsung компаниясини судга берди
ASTANА. Кazinform — Британиялик поп юлдузи Дуа Липа ўз расмидан рухсатсиз фойдаланилгани учун Samsung компаниясини судга берди ва 15 миллион доллар ундиришга даъво қилмоқда, деб хабар берди BBC.
Хонанданинг сўзларига кўра, компания унинг расмини телевизорлар ва приставкалар қадоқларида рухсатсиз ишлатган.
Дуа Липа ҳозирда Puma, Versace ва Yves Saint Laurent каби бир қанча йирик брендлар билан ишлайди. У илгари Apple, Porsche, Chanel рекламаларида рол ўйнаган ва яқинда Nespressoнинг глобал элчиси бўлган.
Шикоят Калифорниянинг Марказий округи бўйича АҚШ округ судига топширилган. Ҳужжатда айтилишича, Samsung истеъмолчилар эътиборини жалб қилиш ва савдони ошириш учун қўшиқчининг расмини бир нечта қурилмаларига жойлаштирган.
Дуа Липа вакиллари компания юлдузнинг машҳурлигидан тижорат мақсадларида фойдаланган деб ҳисоблашади. Шикоятда айтилишича, қурилмаларнинг қадоқланиши қўшиқчининг образи билан боғлиқ бўлиши ва унинг машҳурлигидан фойда олиш учун ишлатилган.
Бундан ташқари, қўшиқчи муаллифлик ҳуқуқини бузиш, савдо белгисини бузиш ва ўз расмидан ўз манфаати учун фойдаланишда айбламоқда. Фото 2024 йилда Austin City Limits Music Festival мусиқа фестивали пайтида олинган. Липа фотога бўлган ҳуқуқларга эгалик қилишини даъво қилмоқда.
Суд ҳужжатларига кўра, қўшиқчи ўз расмининг Samsung маҳсулотларида пайдо бўлганини фақат 2025 йил ёзида билган. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари компания маҳсулотларини фаол муҳокама қилишган ва уларни "Дуа Липанинг телевизор приставкалари" деб аташган.
Шикоятда шунингдек, Instagram фойдаланувчиларининг изоҳлари келтирилган. Улардан бири шунчаки қўшиқчининг сурати телевизорда бўлгани учун телевизор сотиб олишга тайёр эканлигини ёзган, бошқаси эса "савдони яхшилаш учун Дуа Липанинг суратини жойлаштириш кифоя" деб айтган.
Қўшиқчининг адвокатлари Samsung уларнинг суратдан фойдаланишни тўхтатиш талабларини бир неча бор эътиборсиз қолдирганини айтишди.
