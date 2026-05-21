Британия радиоси хато қилиб қирол Чарльз III вафот этгани ҳақида хабар тарқатиб юборди
ASTANA. Kazinform — Буюк Британиядаги Radio Caroline радиостанцияси қирол Чарльз III вафот этгани ҳақидаги янглиш хабарни тарқатганидан сўнг узр сўради. Бу ҳақда DW ёзди.
Ҳодиса Британия монархи вафот этган тақдирда радиостанциялар қўллайдиган «Монарх» деб номланган протоколнинг тасодифан ишга тушиб кетиши сабабли юз берган.
Станция раҳбари Питер Мур Facebook тармоғида:
«Монарх» протоколи сешанба куни тушдан кейин тасодифан ишга тушиб, Қирол ҳазратларининг вафоти ҳақида нотўғри хабар тарқатилди”, — деб ёзди.
Мурнинг айтишича, носозликка асосий студиядаги компьютер хатоси сабаб бўлган. Ҳодисадан сўнг Radio Caroline аввал жонли эфирда узр сўраган, кейин эса ижтимоий тармоқларда қирол ва тингловчилардан яна расман кечирим сўраган.
Нотўғри хабар берилган эфир ёзуви кўп ўтмай радиостанция сайтидан олиб ташланди.
1964 йилда ташкил этилган радиостанция бунгача қироллик оиласи аъзоларининг расмий мурожаатларини эфирга узатганини ва буни келажакда ҳам давом эттиришга умид қилаётганини таъкидлади.
Ҳодиса вақтида Чарльз III Шимолий Ирландияда ташриф билан бўлган. У онкологик касаллик сабабли даволанишни давом эттирмоқда.
Шунингдек, март ойида қирол Чарльз III саратон касаллигининг ножўя таъсири сабабли шифохонага ётқизилган эди.