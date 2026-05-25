Brent нефтининг нархи 11 майдан бери биринчи марта 99 доллардан пастга тушди
ASTANA. Kazinform - АҚШ ва Эрон ўртасида келишувга эришиш мумкинлиги ҳақидаги тахминлар фонида жаҳон нефть нархи кескин пасайди, деб хабар беради Kazinform.
Лондоннинг ICE биржасида июль ойидаги Brent нефтининг фьючерслари нархи 25 майда эрталаб 4,87% га пасайиб, бир баррель учун 98,49 долларни ташкил этди. Бу Brent нархининг икки ҳафтадан кўпроқ вақт ичида биринчи марта 99 доллардан пастга тушиши.
WTI хом нефти ҳам сезиларли даражада пасайиб, савдо пайтида бир баррель учун 92,05 долларни ташкил этди.
Шу билан бирга, 21 майда Urals хом нефтининг нархи бир баррель учун 101,30 долларни ташкил этди.
Мутахассислар нархнинг пасайишини АҚШ Давлат котибининг Эрон билан музокараларда "сезиларли ютуқлар" эълон қилгани билан боғлайдилар.
Бозорлар Вашингтон ва Теҳрон ўртасида жаҳон нефть ташишнинг асосий йўналишларидан бири бўлган Ҳормуз бўғозининг очилишига олиб келиши мумкин бўлган вақтинчалик келишувни кутмоқдалар.