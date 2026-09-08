Brent нефти Яқин Шарқдаги можаро фонида 100 долларга яқинлашди
ASTANA. Kazinform — Яқин Шарқдаги кескинликнинг кучайиши ва хомашё етказиб беришда узилишлар юзага келиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлар фонида нефть нархи ошиб бормоқда, деб хабар беради Reuters.
Нашр маълумотларига кўра, Гринвич вақти билан соат 00:00 да (Астана вақти билан 05:00) Brent маркали нефть фьючерслари нархи 34 центга ёки 0,35 фоизга ошиб, бир баррели 97,34 долларга етди.
Американинг West Texas Intermediate (WTI) нефти нархи эса 1,15 долларга ёки 1,26 фоизга кўтарилиб, бир баррели 92,63 долларни ташкил қилди. Бир кун аввал Brent нархи 24 июлдан буён энг юқори даражага етган эди.
Мутахассисларнинг айтишича, Яқин Шарқдаги можаронинг яқинда янада кескинлашиши Форс кўрфазидан нефть етказиб беришга қўйилган чекловларнинг 2026 йил охиригача сақланиб қолишига олиб келиши мумкин.
Шунингдек, улар нефть етказиб бериш ҳажми урушдан олдинги даражага тўлиқ тикланиши 2027 йилнинг биринчи чораги охири ёки иккинчи чораги бошидан олдин амалга ошмаслигини кутмоқда.
Эслатиб ўтамиз, 7 сентябрда эрталаб Brent маркали нефть нархи бир баррели учун 96,81 долларни ташкил этиб, 0,53 фоизга қимматлаган эди. Фарққа мўлжалланган шартнома (CFD) бўйича савдо натижаларига кўра, сўнгги бир ойда Urals нефти нархи 12,89 фоизга, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан эса 45,83 фоизга ошган.