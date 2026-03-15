08:10, 15 Март 2026 | GMT +5
Бош вазир Олжас Бектенов референдумда овоз беради
ASTANA. Kazinform – Бош вазир Олжас Бектенов Қозоғистоннинг янги Конституциясини қабул қилиш бўйича референдумда овоз берди.
Бош вазир Қозоғистон Республикасининг янги Конституциясини қабул қилиш бўйича республика референдумида иштирок этди.
Олжас Бектенов пойтахтдаги Динмуҳамед Қонаев номидаги 66-мактаб-лицейида жойлашган 130-сайлов участкасида овоз берди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Республикаси Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин янги Конституция бўйича давом этаётган умумхалқ референдумида овоз берди. У ўз танловини пойтахтдаги Миллий академик кутубхонадаги 129-сайлов участкасида амалга оширди.