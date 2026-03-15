    08:10, 15 Март 2026 | GMT +5

    Бош вазир Олжас Бектенов референдумда овоз беради

    ASTANA. Kazinform – Бош вазир Олжас Бектенов Қозоғистоннинг янги Конституциясини қабул қилиш бўйича референдумда овоз берди.

    Бектенов
    Фото: Үкімет

    Бош вазир Қозоғистон Республикасининг янги Конституциясини қабул қилиш бўйича республика референдумида иштирок этди.

    Олжас Бектенов пойтахтдаги Динмуҳамед Қонаев номидаги 66-мактаб-лицейида жойлашган 130-сайлов участкасида овоз берди.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Республикаси Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин янги Конституция бўйича давом этаётган умумхалқ референдумида овоз берди. У ўз танловини пойтахтдаги Миллий академик кутубхонадаги 129-сайлов участкасида амалга оширди.

    Референдум ҚР Бош вазири Конституция Конституциявий ислоҳот Олжас Бектенов
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
