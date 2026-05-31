"Болалар дўстлиги кубоги": Пекинда болалар шахмат турнири бўлиб ўтди
ASTANА. Кazinform — 30 май куни Пекиндаги Қозоғистон маданият марказида Болаларни ҳимоя қилиш кунига бағишланган биринчи "Болалар дўстлиги кубоги" шахмат турнири бўлиб ўтди, деб хабар беради Каzinform агентлигининг Пекиндаги мухбири.
Пекинда бўлиб ўтган болалар шахмат турнирида 6 мамлакатдан 40 га яқин ёш спортчи иштирок этди. Улар орасида хитойлик шахматчилар, шунингдек, Озарбайжон, Қозоғистон, Россия, АҚШ ва Ўзбекистон элчихоналари ходимларининг фарзандлари ҳам бор эди.
Ташкилий қўмита вакиллари шахматни халқаро муносабатларнинг универсал тили деб атаб, давлатлар ўртасидаги дўстона муносабатларни ривожлантиришда ёшлар ва гуманитар алмашинувларнинг алоҳида ролини таъкидладилар.
Турнир Швейцария тизими бўйича беш турдан иборат эди. Ҳар бир ўйинчига ўйин учун 15 дақиқа вақт берилди, ҳар бир юриш учун қўшимча 10 сония қўшилди. Мусобақа бошланишидан олдин ҳакамлар ҳайъати иштирокчиларга кўрсатмалар берди ва уларга мусобақа қоидалари ва шахмат этикаси тамойилларини эслатди.
"Энг яхши шахматчи қиз" махсус номинациясида қозоғистонлик София Раимханова ғолиб бўлди. Даниял Сабитов кучли учликни якунлади, Лю Сичэнь эса иккинчи ўринни эгаллади. Игорь Шмелев турнир ғолиби бўлди. Барча иштирокчиларга эсдалик дипломлари ва қимматбаҳо совғалар топширилди.
Тадбир Хитойдаги Қозоғистон маданият маркази, Zhiyi Fangzhou Sports & Culture Co., Ltd. компанияси ва Пекиндаги Yijia халқаро шахмат клуби томонидан Қозоғистоннинг Хитойдаги элчихонаси кўмагида ташкил этилди.
Эслатиб ўтамиз, Бибисара Асаубаева Norway Chess Women-2026 турнирида жаҳон чемпионини мағлуб этди.