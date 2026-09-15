Бокуда "Турк дунёси мулоқоти: умумий келажак, умумий қараш" мавзусида форум бўлиб ўтади
ASTANА. Кazinform - Бугун, 15 сентябрь куни Озарбайжон пойтахти Бокуда "Турк дунёси мулоқоти: умумий келажак, умумий қараш" мавзусида панел муҳокамаси бўлиб ўтади. Бу ҳақда Аnadolu агентлиги хабар берди.
Туркия Президенти маъмурияти коммуникациялар департаменти маълумотларига кўра, тадбир Туркий давлатлар ташкилотига аъзо ва кузатувчи давлатларда ўтказилган панел муҳокамалари доирасида ташкил этилди. Ушбу учрашувлар 29-30 октябрь кунлари Анқарада бўлиб ўтадиган ТДТ давлат раҳбарларининг 13-саммити муносабати билан ўтказилмоқда.
Муҳокамалар туркумининг биринчи йиғилиши Астанада бўлиб ўтди. Иккинчи йиғилиш 15 сентябрь куни Бокуда бўлиб ўтади.
Панел муҳокамасини Туркия Президентининг коммуникациялар бўйича маслаҳатчиси Меҳмет Юже бошқаради. Туркия Президенти маъмурияти Алоқа департаменти бошлиғи Бурҳанеттин Дуран учрашувда видеоалоқа орқали иштирок этади.
Туркия Президентининг бош маслаҳатчиси ва Хавфсизлик ва ташқи сиёсат кенгаши аъзоси Сейит Сертчелик, Озарбайжон Буюк Миллат Мажлиси аъзоси Фариз Исмоилзода, Туркия Миллий ҳаракат партияси (MHP) раисининг бош маслаҳатчиси Эсма Ўздашли, Халқаро муносабатлар таҳлили маркази директори Фарид Шафиев ва Кавказ Халқаро муносабатлар ва стратегик тадқиқотлар маркази директори ўринбосари Назим Жаферов муҳокамада иштирок этади.
Тадбирнинг асосий мақсади — Турк давлатлари ташкилотининг минтақавий ва глобал миқёсдаги кўринишини ошириш, турк дунёсининг умумий қарашларини кенг аудиторияга етказиш, шунингдек, мамлакатлар ўртасида академик, маданий, иқтисодий ва ижтимоий ҳамкорликни мустаҳкамлашдир.
Муҳокама давомида таълим, иқтисодиёт, транспорт, энергетика, фан ва технологиялар, мудофаа саноати, оммавий ахборот воситалари ва маданият соҳаларида мавжуд ҳамкорликни янада ривожлантириш йўллари муҳокама қилинади. Бундан ташқари, келажакдаги қўшма лойиҳалар ва ўзаро таъсир имкониятлари кўриб чиқилади.
Йиғилишда октябрь ойида Анқарада бўлиб ўтадиган ТДТ давлат раҳбарларининг 13-саммитидан кутилган натижалар ҳам муҳокама қилинади.