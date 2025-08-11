17:26, 11 Август 2025 | GMT +5
Бокс бўйича U22 Осиё чемпионати: Қозоғистон иккинчи олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Бокс бўйича Қозоғистон аёллар терма жамоаси Таиланд пойтахти Бангкок шаҳрида бўлиб ўтаётган U22 Осиё чемпионатида иккинчи олтин медални қўлга киритди.
Вазни 70 килограммгача бўлган полвонлар баҳсида иштирок этган Бақит Сейдиш финалда ўзбекистонлик боксчи Ойша Таировани мағлуб этиб, мусобақа ғолибига айланди.
Афсуски, яна бир ҳамюртимиз Шуғила Налибай (75 кг гача) финалда хитойлик боксчи Цзии Баога имкониятни бой бериб қўйди.
Эслатиб ўтамиз, бунгача Гулназ Бўрибоева 48 кг вазн тоифасида ғолиб чиққани ҳақида хабар берган эдик.