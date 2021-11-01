Бокс бўйича жаҳон чемпионати: Учта қозоғистонлик чорак финалда ким билан тўқнаш келади
Эслатиб ўтамиз, кеча Маҳмуд Сабирхан (54 кг), Саматали Тольтаев (60 кг) ва Aсланбек Шимбергенов (71 кг) мусобақани давом эттириш имкониятига эга бўлган эди.
Қозоғистон терма жамоасидан Маҳмуд Сабирхан энди бразилиялик Майкл Тринидад билан жанг қилади.
Маҳмуд Сабирхан аввалроқ жанубий кореялик Ин Кю Кимни, кейин эса шотландиялик Мэтью Макхейлни мағлуб этганди.
Яна бир боксчи Саматали Тольтаев франциялик Софьан Умиа билан учрашади.
Саматали Тольтаев бунгача таиландлик Хунатип Пиднуч ва колумбиялик Дуван Сулета Моренони мағлуб этганди.
Aсланбек Шимбергенов энди украиналик Юрий Захарьев билан жанг қилади.
Бундан олдин Aсланбек Шимбергенов эронлик боксчи Фарҳод Моради Aташгаҳ, ўзбекистонлик боксчи Шаҳрам Ғиёсов ва германиялик Магомед Шаҳидовни мағлуб этган эди.
Жаҳон чемпионати 6 ноябр куни якунланади.
Муаллиф: Адилжан Умбет