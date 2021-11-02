08:29, 02 Ноябр 2021 | GMT +6
Бокс бўйича жаҳон чемпионати: 10 нафар қозоғистонлик чорак финалга чиқди
BELGRAD. Kazinform - Сербия пойтахти Белград шаҳрида бўлиб ўтаётган бокс бўйича жаҳон чемпионати чорак финалига ўнинчи йўлланмани миллий терма жамоа қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform мухбири.
Нурбек Оралбай (80 кг) чорак финал учун венгриялик Пал Ковач билан баҳслашди. Қозоғистонлик боксчи квадрат жадал ҳаракат қилди. Натижада ҳакамлар қарори билан танловни давом эттириш ҳуқуқини олди .
Шунингдек, Серик Темиржанов (57 кг), Aбилайхан Жусипов, Нурқанат Райис (75 кг), Сакен Бибосинов (51 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) чорак финалга чиқди.
Бунгача Темиртас Жусипов (48 кг), Маҳмуд Сабирхан (54 кг), Саматали Тольтаев (60 кг) ва Aсланбек Шимбергенов (71 кг) мусобақанинг ушбу босқичига етиб келган эди.
Муаллиф: Адилжан Умбет