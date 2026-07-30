BМW саккиз минг иш ўрнини қисқартиришини маълум қилди
ASTANА. Кazinform – Германиянинг BМW автомобиль ишлаб чиқарувчиси бутун дунё бўйлаб тахминан 8000 иш ўрнини қисқартиришни режалаштирмоқда. Ишдан бўшатишларнинг аксарияти Германияда бўлади, деб хабар беради БелТА ахборот агентлиги.
Хабарларга кўра, ишдан бўшатишлар ихтиёрий равишда ишдан бўшатиш дастури орқали, ишдан қисқартириш ва ишдан бўшатиш нафақаси билан амалга оширилмоқда.
Бу кузда компаниянинг Германиядаги тахминан 40 000 ходими шундай таклифларни олади. Дастур 2027 йил охиригача давом этади ва асосан маъмурий бўлимларга, шунингдек, тадқиқот, ишлаб чиқиш, режалаштириш ва бошқарув соҳасидаги ходимларга таъсир қилади.
Июнь ойида BМW инвесторларни савдо ва фойданинг пасайиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди ва 2026 йил учун прогнозини пасайтирди.
Кўрсатилган сабаблар қаторига Хитой бозорида савдонинг сустлиги, нархлар рақобатининг кучайиши, АҚШ томонидан жорий этилган тарифлар ва янги моделларни ишлаб чиқишнинг юқори харажатлари киради.
Ҳозирча BМW саноат инқирозини бошқа йирик немис автомобиль ишлаб чиқарувчиларига қараганда яхшироқ енгиб ўтди. Бироқ, компания энди кенг кўламли ишдан бўшатишларни эълон қилди.
Эслатиб ўтамиз, Volkswagen бош директори бутун дунё бўйлаб 50 000 тагача иш ўринларини қисқартиришини эълон қилди.