БМТ: қарийб 8000 нафар ноқонуний мигрант ҳалок бўлди ёки бедарак йўқолди
ASTANА. Кazinform — 2025 йилда миграция йўлларида тахминан 8000 киши ҳалок бўлди ёки бедарак йўқолди. Бу ҳақда БМТ тизимининг бир қисми бўлган Халқаро миграция ташкилоти (ХМТ) вакили Мария Мойта Женевадаги БМТ офисида бўлиб ўтган брифингда маълум қилди, деб ёзади Аnadolu агентлиги.
Унинг сўзларига кўра, бу одамлар хавфсизлик ва яхшироқ ҳаёт излаб бошқа мамлакатларга етиб боришга ҳаракат қилишган.
Сўнгги йилларда Осиё-Тинч океани минтақаси ноқонуний мигрантлар учун энг хавфли минтақалардан бирига айланди. Бу ерда юзлаб роҳинжа мусулмонлари ва афғонлар ҳалок бўлди.
— Бу рақамлар олдини олиш мумкин бўлган фожиаларнинг олдини олишнинг умуман имконсизлигини кўрсатади, — деди Мойта.
У шунингдек, миграция йўлларига босим камаймаётганини ва йўналишлар доимий равишда ўзгариб бораётганини таъкидлади.
2025–2026 йилларда глобал миграция янги босқичга ўтди. Энди бунга нафақат иқтисодий омиллар, балки қуролли можаролар, иқлим ўзгариши ва ишчи кучига талаб каби омиллар ҳам таъсир кўрсатмоқда. Миграция тобора кўпроқ ихтиёрий танлов эмас, балки ҳаёт заруратига айланиб бормоқда.
БМТ вакилининг сўзларига кўра, бу омиллар ва турли мамлакатларнинг сиёсати одамларнинг миграция йўлларини ўзгартирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Италия қирғоқларида ноқонуний мигрантларни олиб кетаётган қайиқ ағдарилиб кетди.